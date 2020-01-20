Berlin’de kırmızı-beyaz sevda

Başkan Erdoğan'a Berlin'de konaklayacağı otele gelişinde Almanya'da yaşayan Türkler tarafından sevgi gösterisinde bulunuldu. Erdoğan'ın temaslarda bulunacağı otelin karşısında toplanan Türkler, Erdoğan'ın gelişi sırasında ellerinde Türk bayraklarıyla tezahürat yaparak sevgi gösterilerinde bulundu.Başkan Erdoğan da vatandaşların yanlarına giderek onlarla sohbet etti.BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ı Berlin ziyaretinde ikili görüşmeler yapacağı otelin lobisinde vatandaşlar karşıladı. Erdoğan, Burak Şahin ve Aylin Şahin'in iki ay önce dünyaya gelen bebekleri Mahir Ahmet'i kucağına aldı ve cumhuriyet altını hediye etti. Stuttgart'tan Erdoğan'ı görmek için Berlin'e giden Şahin çifti, "Başkanımız iki yıl önce Berlin'e geldiğinde çocuğumuz olup olmadığını sordu. 'Henüz yok' deyince, 'Aile çocuksuz olmaz. Çocuk yapın' tavsiyesinde bulundu. Bugün de tavsiyesine uyduğumuzu söylemeye geldik. Çok memnun oldu ve bebeğimize cumhuriyet altını taktı" dedi. Murat TOSUN / BERLİNLİBYA'NIN uluslararası meşruiyete sahip temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin, başkent Trablus'un güneyinde ateşkesi ihlal ettiğini duyurdu. UMH Sözcüsü Muhammed Kanunu, Hafter güçlerinin El-Hallatat bölgesinde ateş açtığını ifade etti. Berlin'deki Libya zirvesi devam ederken Hafter'e bağlı milislerin ateşkes ihlalleri sürdü. Patlama sesleri Başkent Trablus'ta da duyuldu. Öte yandan ülkenin güneyindeki Şerare Petrol Sahası'ndan petrol pompalama işlemi de Hafter yanlılarının Zaviye Limanı'na bağlanan hattaki vanalardan birini kapatması nedeniyle durduruldu.

BUGÜN NELER OLDU