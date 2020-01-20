Ortak çabamız silahları susturdu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Berlin'de, Libya'da ateşkes sağlanması konusunda birlikte önemli diplomatik çaba harcadığı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. Basına kapalı yapılan heyetli görüşme öncesi iki lider kısa açıklamalarda bulundu.Başkan Erdoğan'ın, Putin'e 'Değerli Dostum' diye hitap ederek yaptığı açıklamaları şöyle;Değerli dostum, samimi diyaloğumuz ve karşılıklı anlayışa dayalı çok boyutlu iş birliğimiz ortak coğrafyamızdaki sorunların çözümü bakımından önemli katkılar sağlamaktadır. S-400 gibi uluslararası alanda ses getiren projeleri karşı karşıya kaldığımız baskılara rağmen milli çıkarlarımızdan taviz vermeden kararlılıkla tamamladık. TürkAkım gibi enerji alanındaki diğer büyük ortak girişimimiz olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali inşaası da stratejik bir niteliğe haizdir. İlk reaktörün 2023'te işletmeye alınması hedefimizde sapma olmaması önem arz ediyor.Ortak çabamız sahada nispi sükunet sağladı ancak girişimlerimizin esas meyvesini Berlin Zirvesi'nin toplanabilmiş olmasıyla alacağız. Ateşkes konusunda üstlendiğimiz sorumluluğun ve sarfettiğiniz çabanın farkındayız. Biz de Sayın Sarrac'ı ikna etmek için çok çaba gösterdik ve çok teşekkür ediyoruz ki kabul ettiler ve Moskova Zirvesi'nde de üzerine düşen görevi yerine getirdiler. Metni imzalamayan Hafter ise siyasi çözümden değil, askeri çözümden yana olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Libya'nın barış ve huzura kavuşabilmesi için Berlin Zirvesi'nde ateşkesin ve siyasi sürece dönüşün kabulü temin edilmelidir. Hafter'in saldırgan tutumunun da sona ermesi gerekmektedir.Rus lider Putin ise "Libya taraflarının görüşmeleri sadece bizimle değil kendi aralarında sürdürmeleri bile bence bir başarıdır. Dışişleri bakanlarımıza bir teşekkür borçluyuz. Bu ortak bildiriyi taraflardan biri desteklemese bile, biz yine de ümidimizi kesmiyoruz. Kanaatimce ileriye doğru ciddi adımlar attık. İstanbul'da Libya'daki ihtilaf taraflarını ateşkese çağırdık. Sahada birtakım olaylar olmasına rağmen taraflar yine de bize kulak verdiler ve ateşkes ilan edildi, çatışmalar durduruldu. Bu olumlu bir netice. Türkiye Ve Rusya'nın bu başarı ve alınan netice sayesinde Berlin'de bu uluslararası çok formatlı toplantıya katılabiliyoruz. Bu meseleyi sonuçlandırmaya çalışacağız ve çatışmayı bitireceğiz" dedi.BAŞKAN Erdoğan, Berlin'e hareketi öncesi İstanbul Atatürk Havalimanı'nda yaptığı açıklamada, Yunanistan'ın darbeci darbeci Hafter'i konuk etmesini değerlendirdi: "Yunanistan, Almanya'ya davet edilmediği için rahatsız. Libya mutabakatı onları çıldırttı. Rövanşist anlayışla Hafter'i davet ettiler. Ama bunun hiçbir kıymeti yok. Miçotakis (Yunanistan Başbakanı) oyunu yanlış oynuyor." Erdoğan, eski Korgeneral Metin İyidil için darbe girişimi davasında beraat ve tahliye kararı verilmesiyle ilgili "Yargı camiamız için çok üzücü bir adım. Kararı veren kişi veya kişilerin de Fetö'cü olması bu işin nerelere vardığını gösteriyor. Düşünün müebbet hapse mahkum olmuş bir kişiyi tahliyesini verme gibi bir yola gidiyorlar. Böyle bir adımı nasıl atabiliyor bir mahkeme? Gerekli adımları atıldı ve tekrar cezai müeyyide uygulanmaya başladı.

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