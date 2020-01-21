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Çavuşoğlu, IKBY Başbakanı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'nin Davos kasabasında düzenlenen 50'nci Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF), (IKBY) Başkanı ile bir araya geldi.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 21.1.2020 19:29 ABONE OL
Çavuşoğlu, IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani ile görüştü

Bakan Çavuşoğlu, basına kapalı gerçekleştirilen görüşmede, Türkiye'nin, ABD ile İran arasındaki gerginliğin ardından Irak'la dayanışma içinde olduğunu, krizin aşılması için aktif çaba gösterdiklerini belirtti.

Zor dönemde Irak'ın birliğinin ve bütünlüğünün korunmasının öneminin altını çizen Çavuşoğlu, Irak'taki tüm unsurların (Şii, Sünni, Kürt, Arap ve Türkmen) ülkenin birliği ve bütünlüğü için çalışması gerektiğini vurguladı.

Mevlüt Çavuşoğlu, Irak'ta mezhepsel ve etnik temelde bir bölünmenin tehlikesine de dikkati çekerek, "Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ile ilişkileri geliştirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Irak'taki sorunların bir an evvel aşılarak istikrara kavuşması için Türkiye'nin elinden gelen desteği vereceğini söyleyen Çavuşoğlu, bu amaçla ilgili taraflara görüşlerini aktardıklarını kaydetti.

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Çavuşoğlu, IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani ile görüştü
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