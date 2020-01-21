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FETÖ'ye flaş operasyon! İçlerinde aktif görevdeki bakanlık personelleri de var

FETÖ /PDY silahlı terör örgütüne yönelik Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında; personeli 5’i ihraç, 11’i aktif görevde olan toplam 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Giriş Tarihi: 21.1.2020 10:02 Güncelleme Tarihi: 21.1.2020 10:30 ABONE OL
FETÖ'ye flaş operasyon! İçlerinde aktif görevdeki bakanlık personelleri de var

Ankara merkezli 7 ilde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 5'i ihraç 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'e yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, MEB'den 5'i ihraç, 11'i aktif görevde olan 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik Ankara merkezli, İstanbul, Kırşehir, İzmir, Kayseri, Aksaray ve Kahramanmaraş'ta çalışma başlatıldı.

MEB PERSONELİ

Fetullahçı terör örgütüne yönelik Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında; Milli Eğitim Bakanlığı personeli 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

AKTİF GÖREVDEKİLER...

Soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilenler arasında aktif görevdeki 11 isim yer alırken 5 de ihraç edilmiş personel var.

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FETÖ'ye flaş operasyon! İçlerinde aktif görevdeki bakanlık personelleri de var
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