Kaçakçılara 11 bin 300 operasyonla göz açtırılmadı!

Türkiye genelinde 17 bin 683 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonlarda, adliyeye çıkarılanlardan 501'i tutuklandı.

795 BİN LİTRE KAÇAK İÇKİ

Güvenlik güçleri, kaçak içki üreten ve satanlara karşı geçen yıl 2 bin 86 operasyon yaptı.

Söz konusu operasyonlarda, gözaltına alınan 3 bin 283 şüpheliden 157'si tutuklandı. Bu alanda geçen yıl düzenlenen operasyon sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 55, şüpheli sayısı yüzde 57 arttı.

Operasyonlarda, 420 bin şişe ve 795 bin litre kaçak içki ele geçirildi.

Tütün mamulü ve makaron kaçakçılığına yönelik düzenlenen 5 bin 426 operasyonda ise 8 bin 504 kişi yakalandı, bunlardan 208'i tutuklandı.

Operasyonlarda, 179 milyon makaron, 304 ton nargile/pipo/kıyılmış tütün, 411 bin puro, yaklaşık 9 milyon paket kaçak sigara, 8 milyon doldurulmuş makaron ele geçirildi. Geçen yıl bir önceki yıla göre, ele geçirilen tütün miktarında yüzde 72, puro miktarında yüzde 11, makaron miktarında yüzde 271'lik artış sağlandı.

5.5 MİLYON KAÇAK AKARYAKIT

KOM birimlerinin gerçekleştirdiği 2 bin 540 emtia operasyonda ise gözaltına alınan 3 bin 625 zanlıdan 68'i tutuklandı.

Operasyonlarda, yasa dışı yollardan Türkiye'ye getirilen 102 bin cep telefonu ve 23 milyon ilaç/hap ele geçirildi. Geçen yıl bir önceki yıla göre şüpheli sayısının yüzde 16 arttığı bu alanda, ele geçirilen cep telefonu miktarı yüzde 20, ilaç ve hap miktarı ise yüzde 324 yükseldi.

Akaryakıt kaçakçılığına yönelik 553 operasyon düzenleyen KOM birimleri, 975 şüpheliyi yakaladı. Zanlılardan 37'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Operasyonlarda, 5 milyon 588 bin 101 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

KOM birimlerinin akaryakıt kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonlarda, 2018'e göre yüzde 68 artış oldu.

53 BİN TARİHİ ESER

Kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılarına yönelik ise 695 operasyon düzenlendi.

Ekiplerce yakalanan 1296 şüpheliden 31'i tutuklandı. Yapılan aramalarda, 53 bin tarihi eser, nesli tükenmekte olan 695 hayvan ve bitki ele geçirildi.

Geçen yıl bir önceki yıla göre bu alandaki operasyon sayısı yüzde 15 arttı.