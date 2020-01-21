NYT: Amsterdam kazasında Boeing’in hatası örtbas edildi

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New York Times gazetesi, 2009 yılında Amsterdam'a inişi sırasında düşen Boeing 737-800 tipi THY yolcu uçağına ilişkin sorumluluğun, üretici firma ve ABD'li federal güvenlik yetkililerinin baskısı sonucu pilotlara yüklendiğini yazdı. Haberde, kazanın Boeing'in riskli tasarım seçimleri ve hatalı güvenlik değerlendirmelerinden kaynaklandığı belirtildi. Gazeteye göre, 9 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasında Boeing'in sorumluluğu, baskılar üzerine örtbas edildi ve kazanın sorumluluğu pilotlara yüklendi. New York Times'ın ulaştığı belgelere ve yapılan mülakatlara dayandırılan haberde, Hollandalı yetkililer, Boeing ve ABD'li federal güvenlik yetkililerinin itirazlarının ardından hazırladıkları raporda, uçak firmasına yönelik eleştirilerden kaçındı. Haberde ayrıca, 2009'da düşen THY uçağı ile Boeing 737 Max tipi uçaklarla Endonezya ve Etiyopya'da yaşanan kazalar arasında paralellikler olduğu belirtildi.