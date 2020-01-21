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Son dakika: 'ye mali yardımda bulunan 13 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mücadele Şube ekipleri, 'ye mali yardımda bulunan, hücre evleri oluşturan ve bu evleri finanse eden 15 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon başlattı. Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 21.1.2020 11:10 Güncelleme Tarihi: 21.1.2020 11:26 ABONE OL
Son dakika: FETÖ'ye mali yardımda bulunan 13 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Fetullahçı terör örgütüne mali yardımda bulunan, hücre evleri oluşturan ve bu evleri finanse eden 15 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon başlattı. Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

İşte ayrıntılar;

İstanbul'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mali yapılanmasına yönelik operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün mali yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstanbul MİT Bölge Başkanlığı ekipleri, FETÖ'ye aktif mali yardımda bulunan, hücre evleri oluşturan ve bu evleri finanse eden şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, düzenlenen operasyonda 15 şüpheliden 13'ünü yakaladı.

Gözaltına alınanlar arasında kamudan ihraç edilenler ve bazı iş adamlarının olduğu öğrenildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Son dakika: FETÖ'ye mali yardımda bulunan 13 şüpheli gözaltına alındı
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