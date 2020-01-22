Son dakika af yasası haberleri: Taslak metin netleşti! Af yasası ne zaman çıkacak? Ceza indirimi kimleri ve neleri kapsayacak?

İkinci Yargı Paketi kapsamında, af yasası olarak da adlandırılan infaz düzenlemesi hakkında son dakika gelişmesi yaşandı. On binlerce mahkûm ve ailelerini yakından doğrudan af yasası (infaz düzenlemesi) ile ilgili geçtiğimiz günlerde Başkan Erdoğan açıklamalarda bulunmuş ve müjdeli haberi vermişti.Hatırlanacağı gibi, Birinci Yargı Paketi daha önce Meclis'ten geçmiş ve 39 maddeden oluşan yasa Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül tarafından da geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapılırken, af yasası son durum hakkındaki bilgileri canlı yayında aktarılmıştı. Adalet Bakanlığı ve AK Parti'nin aylardır üzerinde çalıştığı infaz düzenlemesinin taslak metni bugün ortaya çıktı.

AF YASASI HANGİ SUÇLARI, KİMLERİ KAPSAR?

Taslak metinde hangi suçların ceza indirimi düzenlemesine girmeyeceği belirtildi. İnfaz düzenlemesi, soruşturma ve kovuşturma aşamasındaki dosyaları kapsamayacak.

CEZA İNDİRİMİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Peki, İkinci Yargı Paketi kapsamında ceza indirimi ve af yasası ne zaman çıkacak, neleri kapsayacak? İşte, son dakika gelişmeleri ve o taslak metin;