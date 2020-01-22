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Son dakika haberleri: Taslak metin netleşti! Af yasası ne zaman çıkacak? Ceza indirimi kimleri ve neleri kapsayacak?

Gündemin önemli konularından birisi olarak dikkat çeken hakkında son dakika gelişmesi yaşanırken, infaz düzenlemesi taslak metni de ortaya çıktı. Bilindiği gibi, Başkan Erdoğan tarafından ceza infaz yasası hakkında müjde verilmiş, ve 39 maddeden oluşan Birinci Yargı Paketi Meclis'ten geçerek Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. İkinci Yargı Paketi ile af bekleyen yüz binlerce mahkûm ile aileleri de konuya yönelik araştırmalarını bir hayli yoğunlaştırdı. Bu noktada, '2020 Af yasası ne zaman çıkacak, ceza indirimi kimleri, neleri kapsayacak?' sorusunun yanıtı oldukça merak ediliyor. İnfaz düzenlemesi taslak metni netleşirken kapsam dahilinde olmayacak suçlar da belirlendi. Peki, af yasası ne zaman Meclis'te görüşülecek, kimleri kapsayacak? İşte, ceza indirimi hakkında öne çıkan son dakika gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 22.1.2020 08:03 Güncelleme Tarihi: 22.1.2020 08:03 ABONE OL
Son dakika af yasası haberleri: Taslak metin netleşti! Af yasası ne zaman çıkacak? Ceza indirimi kimleri ve neleri kapsayacak?

İkinci Yargı Paketi kapsamında, olarak da adlandırılan infaz düzenlemesi hakkında son dakika gelişmesi yaşandı. On binlerce mahkûm ve ailelerini yakından doğrudan af yasası (infaz düzenlemesi) ile ilgili geçtiğimiz günlerde Başkan Erdoğan açıklamalarda bulunmuş ve müjdeli haberi vermişti.Hatırlanacağı gibi, Birinci Yargı Paketi daha önce Meclis'ten geçmiş ve 39 maddeden oluşan yasa Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül tarafından da geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapılırken, af yasası son durum hakkındaki bilgileri canlı yayında aktarılmıştı. Adalet Bakanlığı ve AK Parti'nin aylardır üzerinde çalıştığı infaz düzenlemesinin taslak metni bugün ortaya çıktı.

AF YASASI HANGİ SUÇLARI, KİMLERİ KAPSAR?

Taslak metinde hangi suçların ceza indirimi düzenlemesine girmeyeceği belirtildi. İnfaz düzenlemesi, soruşturma ve kovuşturma aşamasındaki dosyaları kapsamayacak.

CEZA İNDİRİMİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Peki, İkinci Yargı Paketi kapsamında ceza indirimi ve af yasası ne zaman çıkacak, neleri kapsayacak? İşte, son dakika gelişmeleri ve o taslak metin;

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Son dakika af yasası haberleri: Taslak metin netleşti! Af yasası ne zaman çıkacak? Ceza indirimi kimleri ve neleri kapsayacak?
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