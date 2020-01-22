Fatih’teki motosikletli vahşetin perde arkası aydınlatıldı

İstanbul Fatih'te 'motosikleti üzerine sürme tartışması' olarak bilinen olayın perde arkası ortaya çıktı. Oğuzhan Akbay'ın öldürüldüğü olayla ilgili yürütülen soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede gerçek ortaya çıktı. Cinayet zanlısı Ercan Ş.'nin o gün Oğuzhan Akbay'ın arkadaşını darp ettiği öğrenildi.

AKBAY'A GİDİP OLAYI ANLATMIŞ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, müşteki Ekrem Ö.'nin suç tarihinde motosikletiyle Fatih'ten geçtiği sırada şüpheli Ercan Ş. ve yanındakiler tarafından akşam saatlerinde durdurulduğu, o sırada motosiklette müşteki Ekrem'in arka tarafında da tanık Yakup S.'nin oturmakta olduğu belirtildi. Şüpheli Ercan Ş. ve yanındakilerin burada Ekrem Ö.'yü darp ettikleri, Ekrem'in de mahalleden arkadaşı olan Oğuzhan Akbay'ın evine gittiği anlatıldı.

BİRLİKTE OLAY YERİNE GİTTİLER

Daha sonra Oğuzhan Akbay'ın Ekrem'in kullandığı motosikletin arkasına binerek olay yeri olan Fatih ilçesi Zeyrek Mahallesi İtfaiye Caddesi'ne doğru gittikleri, bu cadde üzerinde yeniden şüpheli Ercan Ş. ve arkadaşları ile karşılaştıkları belirtildi.

Bu sırada Oğuzhan A.'nın gaz tabancasından dönüştürme tabancasını çekerek 2 el ateş ettiği, şüpheli Ercan Ş.'nin de tabancası ile en az 3 el ateş ettiği kaydedildi. Şüphelinin atışları ardından Oğuzhan A.'nın motosikletten düştüğü ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.

Olay ardından Ercan Ş. hakkında yakalama emri çıkarıldığı, şüphelinin olaydan 10 gün sonra polise teslim olduğu ifade edildi.

MÜEBBET İSTENDİ

Şüpheli Ercan Ş. hakkında 'Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma' ve 'Kasten Öldürme' suçlarından müebbet hapis talep edildi. Ercan Ş. ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.