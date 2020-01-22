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hükümlüsü firari çift, saklandıları evde yakalandı

'da, haklarında /PDY soruşturması kapsamında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari Mustafa G. (61) ile eşi Güler G. (55), saklandıkları evde yakalanarak, gözaltına alındı.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 22.1.2020 18:29 Güncelleme Tarihi: 22.1.2020 18:33 ABONE OL
FETÖ hükümlüsü firari çift, saklandıları evde yakalandı

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Uşak Cumhuriyet Savcılığı'nın FETÖ/PDY soruşturmasında haklarındaki kesinleşmiş hapis cezası ile 1 yıldır aranan Mustafa G. ve eşi Güler G.'nin kent merkezindeki evde saklandığı bilgisi üzerine harekete geçti.

75'inci Yıl Mahallesi'ndeki eve operasyon düzenleyen polis ekipleri, çifti yakalayıp, gözaltına aldı.

Sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülen Mustafa G. ile eşi Güler G.'nin, işlemlerinin ardından Uşak'a gönderileceği belirtildi.

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FETÖ hükümlüsü firari çift, saklandıları evde yakalandı
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