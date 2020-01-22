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operasyonlarında 81 şüpheliye gözaltı

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU Gündem
EMİR SOMER EMİR SOMER Gündem
Giriş Tarihi: 22.1.2020 ABONE OL
FETÖ operasyonlarında 81 şüpheliye gözaltı
Fetullahçı Terör Örgütü'nün TSK, emnniyet ve kamu kurumlarındaki yapılanmasına yönelik operasyonlar sürüyor. Dün gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 81 şüpheli gözaltına alındı. Adana: Aralarında meslekten ihraç edilen polis, asker ve polis okulu öğrencilerine 'abi'lik yapanlar ve üst düzey örgüt üyelerinin saklanmasına yardımcı olanların bulunduğu 19 şüpheli gözaltına alındı. Ankara: ByLock kullandıkları belirlenen 13 şüpheli gözaltına alındı. 8 şüpheli ise aranıyor. Örgütün Milli Eğitim Bakanlığındaki yapılanmasına yönelik yürütülen başka bir soruşturma kapsamında da 7 şüpheli gözaltına alındı. 6 şüpheli de aranıyor. İstanbul: Yeniden yapılanmaya çalışan örgütün oluşturduğu hücre evlerini finanse eden 13 şüpheli gözaltına alındı. 2 şüpheli de aranıyor. Balıkesir: FETÖ'nün adliye mahrem imamlarıyla irtibatları bulunduğu belirlenen, aralarında icra müdür yardımcısı, infaz koruma memuru ve mübaşirin de bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alındı. Bir şüpheli aranıyor. Antalya: 20 şüpheli gözaltına alındı.
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FETÖ operasyonlarında 81 şüpheliye gözaltı
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