FETÖ operasyonlarında 81 şüpheliye gözaltı

Fetullahçı
Terör Örgütü'nün TSK, emnniyet ve kamu kurumlarındaki yapılanmasına yönelik operasyonlar sürüyor. Dün gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 81 şüpheli gözaltına alındı. Adana:
Aralarında meslekten ihraç edilen polis, asker ve polis okulu öğrencilerine 'abi'lik yapanlar ve üst düzey örgüt üyelerinin saklanmasına yardımcı olanların bulunduğu 19 şüpheli gözaltına alındı. Ankara:
ByLock kullandıkları belirlenen 13 şüpheli gözaltına alındı. 8 şüpheli ise aranıyor. Örgütün Milli Eğitim Bakanlığındaki yapılanmasına yönelik yürütülen başka bir soruşturma kapsamında da 7 şüpheli gözaltına alındı. 6 şüpheli de aranıyor. İstanbul:
Yeniden yapılanmaya çalışan örgütün oluşturduğu hücre evlerini finanse eden 13 şüpheli gözaltına alındı. 2 şüpheli de aranıyor. Balıkesir:
FETÖ'nün adliye mahrem imamlarıyla irtibatları bulunduğu belirlenen, aralarında icra müdür yardımcısı, infaz koruma memuru ve mübaşirin de bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alındı. Bir şüpheli aranıyor. Antalya: 20 şüpheli gözaltına alındı.