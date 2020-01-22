FETÖ operasyonlarında 81 şüpheliye gözaltı

etullahçı

BUGÜN NELER OLDU

Terör Örgütü'nün TSK, emnniyet ve kamu kurumlarındaki yapılanmasına yönelik operasyonlar sürüyor. Dün gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 81 şüpheli gözaltına alındı.Aralarında meslekten ihraç edilen polis, asker ve polis okulu öğrencilerine 'abi'lik yapanlar ve üst düzey örgüt üyelerinin saklanmasına yardımcı olanların bulunduğu 19 şüpheli gözaltına alındı.ByLock kullandıkları belirlenen 13 şüpheli gözaltına alındı. 8 şüpheli ise aranıyor. Örgütün Milli Eğitim Bakanlığındaki yapılanmasına yönelik yürütülen başka bir soruşturma kapsamında da 7 şüpheli gözaltına alındı. 6 şüpheli de aranıyor.Yeniden yapılanmaya çalışan örgütün oluşturduğu hücre evlerini finanse eden 13 şüpheli gözaltına alındı. 2 şüpheli de aranıyor.FETÖ'nün adliye mahrem imamlarıyla irtibatları bulunduğu belirlenen, aralarında icra müdür yardımcısı, infaz koruma memuru ve mübaşirin de bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alındı. Bir şüpheli aranıyor. Antalya: 20 şüpheli gözaltına alındı.