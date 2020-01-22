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'teki operasyonunda 21 şüpheli yakalandı

'te satıcılarına yönelik operasyonda 21 zanlı gözaltına alındı.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 22.1.2020 09:26 ABONE OL
Gaziantep'teki uyuşturucu operasyonunda 21 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kentte bazı adreslerde uyuşturucu madde satışı yapıldığını tespit etti.

Takibe alınan adreslere farklı tarihlerde düzenlenen operasyonlarda 21 şüpheli "uyuşturucu madde kullanmak ve satmak" suçundan gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramalarda 248 gram esrar, 89 gram sentetik uyuşturucu, 1592 paket gümrük kaçağı sigara, 2 ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülen zanlıların işlemleri devam ediyor.

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Gaziantep'teki uyuşturucu operasyonunda 21 şüpheli yakalandı
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