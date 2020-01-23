142 çocuk onun adını taşıyor

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Diyarbakırlılar, 19 yıl önce silahlı saldırıda 5 mesai arkadaşı ile şehit edilen İl Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan'ı unutamıyor.Kentte "Ali Gaffar" ismini taşıyan 142 çocuktan bazıları, Okkan'ı, Sakarya'daki mezarı başında yad ediyor. Eski Diyarbakırspor Kulüp Başkanı Adnan Öktüren de, "Okkan, Diyarbakır'ı çok sevmişti ve ailesiyle kendini Diyarbakır'a adamıştı. Kendisini rahmetle anıyoruz" diye konuştu. Okkan'ın şehit edildiği caddede fırın işleten Zafer Züngür ise Okkan'ın göreve geldikten sonra emniyetin bütün kapılarını Diyarbakırlılara açtığını anlattı. Evli ve 2 çocuk babası olan Okkan, 24 Ocak 2001 günü saat 17.40 sularında valilik binasına doğru seyir halindeyken Şehitlik semti Sezai Karakoç Bulvarı'nda kurulan pusuda şehit olmuştu.