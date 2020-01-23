ABD’deki kumpas davasının belgesi Altaylı’da çıktı

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EnverAltaylı hakkındaki iddianamede, dikkat çeken bir ayrıntı yer aldı. Altaylı'nın incelenen dijital materyallerinde ABD'deki Halk Bank davası kumpasına ilişkin bir belge ortaya çıktı. İddianamede, yönlendirme beyanlar ve üretilmiş belgeler ile Türkiye ve hükumetini karalamayı amaçlayan ABD yargılamaları için şüpheli Altaylı'nın bizzat aktif çalıştığına dikkat çekildi. 17-25 Aralık darbe girişimiyle hükümeti hedef alan FETÖ'nün, eski bakanlarla ilgili çok sayıda iddiaya belgede yer verdiği belirtildi. Söz konusu belgenin, ABD'de FETÖ'cüler tarafından hazırlanıp New York Güney Bölge Savcılığı'na sunulan belge olduğu üzerinde duruldu. "ABD'de görülen dava için hazırlanan uydurma rapor" denilen belgeni 19 Mart 2016'da Reza Zarrab'ın gözaltına alınmasından sonra 26 Mayıs 2016'da oluşturulduğu belirtildi. İddianamede, söz konusu belgenin, Zarrab'ın gözaltına alınmasından kısa süre sonra Altaylı'da çıkmasının büyük önem arz ettiği ifade edildi. İddianamede Altaylı'nın eski MİT'çi Mehmet Barıner'i yabancı istihbarat servislerince bu davaya müdahil yapılmak istendiği için kaçırmak istediği ancak suçüstü yakalandığı belirtildi.