Altaylı’nın mektubunda Hablemitoğlu itirafı

AnkaraÜniversitesi öğretim görevlisi Necip Hablemitoğlu, 2002'de Fetullah Gülen hakkında Köstebek adlı kitabı yazarken suikaste kurban gitmişti. Yıllarca faili meçhul kalan cinayette FETÖ'nün rolü 2014'te araştırılmaya başlandı. Örgütle sıkı ilişkileri gündeme gelen ve 15 Temmuz'dan sonra örgüt üyelerini kaçırmaya çalıştığı iddiasıyla tutuklanan eski MİT'çi Enver Altaylı suikastteki FETÖ parmağını karartmakla suçlandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Altaylı hakkında "Casusluk ve örgüt yöneüticiliği" suçundan hazırladığı iddianamede, Hablemitoğlu cinayetine ilişkin manipülasyon da netlik kazandı. Elebaşı Fetullah Gülen'e yazdığı mektupta Altaylı'nın, hedef şaşırtarak suikastı Ergenekon kumpasına dahil ederek sanıklara yıkmaya çalıştığı anlaşıldı. İddianamede, Altaylı'da ele geçirilen bir USB bellekte Gülen'e 2009'da "Muhterem Efendim" ile başlayan Word belgesi halindeki mektuba dikkat çekildi. Mektupta Altaylı'nın Gülen'e hitabının, örgüt üyeleri ve yöneticilerinin kullandığı ifade tarzıyla birebir aynı olduğuna dikkat çekildi.Yazı içeriğinde Altaylı'nın terör örgütü PKK'yı sevimli gösterme gayretinde olduğu, iç karışıklık ve kan döküleceğinden bahsederek ülkeye dış müdahalenin arzu edildiği intibasını uyandırdığı kaydedildi. Mektubunda Altaylı'nın, FETÖ'yü koruyup, örgüte taraftar kazandırmayı amaçladığı vurgulandı. Mektubun sonuç bölümü olan "Ergenekon Davası Üzerine Bazı Düşünceler" kısmında ise yargılananların Rus istihbarat yetkilileriyle ilişkilendirilmeye çalışıldığı aktarıldı. Aynı bölümde Altaylı'nın, "Necip Hablemitoğlu cinayetinin akabinde temasta olduğum kardeşimize cinayetin bu malum çete tarafından işlendiğini söylemiştim" ifadesiyle FETÖ elebaşını bilgilendirdiği aktarıldı. Mektupta Altaylı'nın, daha önce alınan ifadesinde belirttiğinin aksine, FETÖ'nün iki numarası olan Mustafa Özcan ile Orta Asya faaliyetleri yürüttüğü ve yakın temas içinde bulunduğuna ilişkin bilgiler olduğu aktarıldı.

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