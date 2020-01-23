Bekçiler kimlik sorabilecek

BUGÜN NELER OLDU

Bekçilerin görev ve yetki alanları genişletiliyor. AK Parti'nin dün Meclis'e sunduğu 18 maddelik kanun teklifi ile bekçilerin özellikle adli konularda yetkileri artacak. Bu kapsamda bekçiler de kimlik sorabilecek. Bekçiler de zor ve silah kullanma yetkisine sahip olacak. Bekçilere bu görevlerinin yanı sıra yol soranlara yardımcı olmak, görevli oldukları mülki sınırlar içerisinde halkın istirahat, sağlık ve selametini sağlanması gibi yetkiler de veriliyor.Teklife göre genel kolluk kuvvetlerine yardımcı olmak üzere emniyet ve jandarma teşkilatları bünyesinde silahlı bir kolluk olarak çarşı ve mahalle bekçileri istihdam edilecek. Emniyet ve jandarma teşkilatlarında istihdam edilen çarşı ve mahalle bekçilerinin amirleri meslek hiyerarşileri içinde tespit edilecek.Çarşı ve mahalle bekçisi olarak istihdam edilmek için İçişleri Bakanlığı'nca çıkarılan yönetmelikte belirlenen usul ve esaslara göre yapılacak giriş sınavında başarılı olmak şartı aranacak.