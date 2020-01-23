Müebbet alan Hava Harp Okulu öğrencileri deşifre oldu!

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin 2'si er, 70'i Hava Harp Okulu öğrencisi 72 sanığın yargılandığı davada mahkeme 2 ere ceza vermezken 70 Harp Okulu öğrencisini "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırmıştı. İstanbul 24 Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen kararın detaylarına ulaşan SABAH, 57 öğrencinin FETÖ'nün mahrem imamlarıyla ankesör ve ardışık arama ile irtibata geçtiği bilgisine ulaştı.

İTİRAFÇI BEYANLARINDA TESPİT EDİLDİLER

Edinilen bilgiler arasında müebbet hapis cezasına çarptırılan E.F.Y'nin 10 sabit,2 ardışık araması tespit edilirken dayısının da FETÖ'nün Diyarbakır il imamı olduğu aynı zamanda Hava Harp Okulu'na gireceği sırada güvenlik soruşturmasından geçmemesine rağmen TSK içerisine girdiği belirlendi. Cezaya çarptırılan bir diğer harp okulu öğrencilerinden Y.E.T'nin ise gaybubet evleriyle irtibatlı olduğu 13 öğrencinin hakkında ise farklı FETÖ davalarında itirafçı olanların söz konusu kişilerin örgütle bağlantılı olduğuna dair beyan verdikleri ortaya çıktı.

2 ARAÇ 4 BİN MERMİYLE GELİYORLARDI

Darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz 2016'da, Yeşilköy Hava Harp Okulu'nda görevli olan ve Tatbiki Eğitim Kampı için Yalova Hava Meydan Komutanlığı'nda bulunan 70 sanık, o gece Yalova'dan 2 araçla birlikte 4 bin mermiyi yanlarına alarak darbecilere destek için İstanbul'a gelmişti. Üçü rütbeli personel, iki er ve 70 Hava Harp Okulu 2. Sınıf Öğrencisi, 3. Filo Kol Komutanı Yüzbaşı Mesut Metin Kazancı ile 3. Filo Takım Komutanları Teğmen Harun Ay ve Teğmen Burhanettin Koyuncu'nun emir-komutası altında araçlarla İstanbul'a hareket etti. Sanıklar trafik sıkışıklığı nedeniyle henüz Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne ulaşamadan Kavacık mevkisinde polisler tarafından yakalanmıştı.