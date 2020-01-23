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yurtdışına kaçırılmak istenmiş

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Giriş Tarihi: 23.1.2020 ABONE OL
Nazlı Ilıcak yurtdışına kaçırılmak istenmiş
FETÖ'nün medya yapılanması davasında yargılanan Nazlı Ilıcak'ın, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yurt dışına kaçırılmak istendiği ortaya çıktı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın eski MİT mensubu Enver Altaylı ve damadının da arasında bulunduğu 4 kişi hakkında açtığı davada Nazlı Ilıcak'ın yurt dışına kaçırılmak istendiğine yönelik şüpheli ifadeleri yer aldı. Almanya'da yaşayan akrabası Serhat Ilıcak'ın temmuzda yat aldığı, 15 Temmuz'dan iki gün sonra Nazlı Ilıcak'ı yurt dışına kaçırmak için plan yaptığı ancak Nazlı Ilıcak'ın Bodrum'da yakalandığı tespit edildi.
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Nazlı Ilıcak yurtdışına kaçırılmak istenmiş
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