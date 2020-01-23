Şaibeli ölümün sırrı gizemli fotoğrafta mı?

İstanbul Sultangazi'de yaşayan 24 yaşındaki Hasan Sevinçtekin, üniversite öğrenimi gördüğü Bilecik'te N.C. adlı kızla tanıştı. Bir süre gönül ilişkisi yaşayan iki genç ayrıldı. İddiaya göre geçen yıl 29 Ocak'ta N.C.'nin çalıştığı Çekmeköy'deki otomotiv bayisine giden Hasan Sevinçtekin, genç kızla görüşmek istedi. İkili, ilişkileri hakkında konuşurken tartışma yaşandı. Kız arkadaşının iddiasına göre tartışma sırasında Sevinçtekin cebinden çıkardığı bıçağı kendisine sapladı ve ağır yaralandı. N.C., polise verdiği ifadede, "Hasan sağ arka cebinden bir bıçak çıkarıp hızla kendi göğsüne sapladı. Ben ne olduğunu anlamadım, şaka yapıyor zannettim" dedi. Yaralı genç, yaşam mücadelesini 16 gün sonra kaybetti. Olay, kayıtlara 'intihar' diye geçerken, bıçakta oğullarının parmak izi çıkmadığını belirten Sevinçtekin ailesi ise cinayet ihtimali üzerinde duruyor. Baba Aziz Aslan, "Oğlum canına kıymak istese oraya giderken kıza neden gül alsın. Koca bayide nasıl kamera görüntüsü olmaz. Benim oğlum canına kıymadı, cinayete kurban gitti" dedi. Baba Sevinçtekin, "Bir gün eve geldiğimde bina giriş kapısında bir not vardı. Elime aldım, yanında iki kız fotoğrafı vardı. Fotoğrafın yanındaki küçük kağıtta, 'Bu ne söylüyorsa yalan' yazıyordu. Kağıdı savcılığa götürdüm. Kimse ilgilenmedi. Dosyanın yeniden açılmasını ve aydınlatılmasını istiyorum" diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU