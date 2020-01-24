Başkan Erdoğan ve Merkel'in görüşmesi sona erdi

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Bugün kıymetli misafirlerimizle yoğun ve verimli bir program gerçekleştirdik.

Başta Libya ve Suriye olmak üzere bölgesel konuları görüştük.

AB'DEN BEKLENTİLERİMİZİ AKTARDIK

Türkiye ve AB ilişiklerini de görüşmelerimizde ele aldık. Önümüzdeki dönemde AB'den beklentilerimizi aktardık.

Geçtiğimiz aylara Barış pınarı harekatını bahane eden terör örgütü yandaşları Almanya'da vatandaşlarımıza saldırlar gerçekleştirdi. Bu saldırıları lanetliyorum. Bu eylemelerin görmezden gelinmesi mümkün değildir.

Almanya'dan sorumluların cezalandırılmasını özellikle bekliyoruz.

Türkiye ve Almanya göç konusunda Avrupa'nın yükününü büyük bölümünü üstlenmiş vaziyettedir.

4 milyon insanın yaşadığı İdlib son günlerde rejimin saldırılarına maruz kalmaktadır.

Bugün sayın Merkel'e bu konuda neler yaptığımızı özellikle barınma konusunda neler yapmakta olduğumuzu aktardık.

LİBYA'DA ASKERİ BİR ÇÖZÜM MÜMKÜN DEĞİL

İdlib'deki vahşetin son bulması için herkesin rejim üzerinde baskı kurması gerekmektedir.

Biz Libya'da askeri bir çözümün mümkün olmadığını her fırsatta söyledik.

HAFTER GERÇEKLEŞTİRDİĞİ BU SALDIRILARLA...

Ulusal mutabakat hükümetine destek vermek bir tercih değil yükümlülüktür. Darbeci Hafter'in saldırıları bu şahsın uzlaşma amacında olmadığını göstermiştir.

Biz her şartta Libyalı kardeşlerimizi bu zor günlerde yalnız bırakmamakta kararlıyız.

Libya savaş baronlarına terk edilemeyecek kadar önemli bir ülkedir.

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