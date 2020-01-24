BUGÜN NELER OLDU

Adana'nın Ceyhan İlçesinin CHP'li Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın kurbanı olan işçilerden, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını sosyal medyada profilinde paylaştığı gerekçesiyle işine son verilen halkla ilişkiler memuru Ayşe Dürüst (45) SABAH'a konuştu. Dürüst şunları söyledi:* Başkan Kadir Aydar, seçimi kazandıktan sonra toplantı yaparak genel başkanları Kemal Kılıçdaroğlu gibi, bize kimseyi işten çıkarmayacağına dair namus ve şeref sözü verdi. Ancak genel başkanı gibi sözünü tutmadı ve ilk işi bizi çıkartmak oldu. Bize "Bir masada 4-5 kişi çalışıyor" diyordu. 269 kişinin işine son veriyor, sonra ise 332 kişiyi işe almış. Hani belediyede fazlalık vardı. Bizi çıkardılar kendi adamlarını aldılar.* Sizin adaletiniz bu mu? O zaman şimdi bir masada 5-6 kişi çalışıyor. Biz o zaman iki kişi ile canımızı dişimize takarak çalışıyorduk. Kendimize ayıracak 5 dakika zamanımız bile kalmıyordu. İşten çıkarttığı işçilerin tazminatını da vermedi. Yeni aldıkları işçilerin maaşını nasıl ödüyor? Bizi bu hale düşürenleri Allah'a havale ediyorum.