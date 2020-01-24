Son dakika: Burakcan Karamanoğlu'nun öldürülmesi davasında karar çıktı!

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki 28'inci celsesi görülen duruşmaya, tutuklu Gökhan Koca getirildi. Tutuksuz sanık Volkan Gezer, Oğuz Kartal ile şikayetçi baba Halil Karamanoğlu duruşmada hazır bulundu.

BERAATLERİNİ TALEP ETTİLER

Duruşmada esas hakkındaki mütalaaya karşı son savunması sorulan tutuklu sanık Gökhan Koca, "Bu olayda suçsuzum. Beraatimi talep ediyorum" dedi. Tutuksuz sanıklardan Oğuz Kartal ise, "Benim ateş ettiğim saatlerin hepsi bilirkişi raporlarında mevcuttur. Olaylar başlamadan olay yerinden ayrıldığım mevcut raporlarda. Biz Gökhan Koca ile abi kardeş gibiydik. Bu olaydan sonra aramız açıldı" şeklinde konuştu. Sanık Volkan Gezer de, "Suçsuzum, kamera görüntüleri var. Beraatimi talep ediyorum" dedi.

Son sözlerinde de sanıklar beraatlerini talep etti. Öldürülen Burakcan Karamanoğlu'nun babası Halil Karamanoğlu ise, "Ben adalete güveniyorum. Adalet istiyorum" dedi.

BİR SANIĞA TOPLAM 22,5 YIL HAPİS&NBSP;

Mahkeme heyeti, 12 Mart 2014'te gerçekleştirilen gösterilerde Burakcan Karamanoğlu'nun adam öldürme suçunun sabit olduğunu belirterek sanık Gökhan Koca'yı olası kastla öldürdüğü gerekçesiyle 21 yıl hapis cezasına çarptırdı. Pişmanlık göstermediği için cezasında indirim yapılmadı. Sanık Koca hakkında "6136 sayılı Ateşli silahlar ve bıçaklar ile ilgili kanuna muhalefet" suçundan ise 1 yıl 6 ay hapis ve bin TL adli para cezasına çarptırıldı. Sanık hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olma" beraat kararı verilirken, "Korku kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme" suçundan ceza verilmesine yer olmadığına hükmedildi.

4 SANIĞA CEZA

Sanıklar Volkan Gezer hakkında "Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçundan 1 yıl hapis cezası verildi. Sanık Oğuz Kartal'a "Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçundan 1 yıl hapis ve 6136 sayılı Kanuna muhalefet suçundan ise 1 yıl 6 ay hapis ve bin TL adli para cezası olmak üzere 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Sanıklar Volkan Gezer ve Oğuz Kartal hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olma", "Ruhsatsız silah bulundurma", "Kasten adam öldürme" suçlarından ise beraat kararı verildi.

Sanık Mustafa Samur hakkında ise "6136 sayılı Kanuna muhalefet" suçundan ise 1 yıl 6 ay hapis ve bin TL adli para cezası ve "Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçundan 1 yıl hapis cezası olmak üzere 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanık Mustafa Samur hakkında "Kasten adam öldürme" suçundan ise beraat verildi. Sanık Zafer Karadağ da "Ruhsatsız silah bulundurma" suçundan 1 yıl 6 ay hapis ve bin TL adli para cezasına çarptırıldı.

Yaşı küçük sanık Özgür K.'nın dosyasının ise ayrılmasına hükmedildi.

"BEKLEDİĞİMİZ SONUÇ DEĞİLDİ"

Duruşma çıkışı, öldürülen Burakcan Karamanoğlu'nun babası Halil Karamanoğlu ve ağabeyi Ali Karamanoğlu basın mensuplarının soruları üzerine, "Adalet ne tecelli ettiyse ona razıyız. İnşallah hayırlısı olur. 6 senedir devam eden bir mahkeme neticesi bu oldu. Beklediğimiz bir sonuç değildi. Daha yükseğini bekliyorduk. Adalet böyle işledi, böyle tecelli etti" dedi.

İDDİANAME

Berkin Elvan'ın cenazesinin kaldırıldığı 12 Mart 2014 tarihinde Okmeydanı'nda çıkan olaylarda Burakcan Karamanoğlu silahla vurularak öldürülmüştü. Yapılan operasyonda Oğuz Kartal, Volkan Gezer, firari sanık Gökhan Koca, Zafer Karadağ ve Mustafa Samur hakkında soruşturma yürütülmüştü. Soruşturma kapsamında Burak Can'ın vurulduğu silah Mustafa Samur'da ele geçirilmişti. Araştırmada ruhsatsız silahın Oğuz Kartal'a ait olduğu tespit edilmişti. Oğuz Kartal'ın, olaydan sonra silahı Zafer Karadağ'a, Zafer Karadağ'ın da Mustafa Samur'a sattığı tespit edilmişti. Oğuz Kartal daha sonra silahı olay gecesi firari sanık Gökhan Koca'ya verdiğini söylemişti. Soruşturma sonucunda 6 kişiye dava açılmıştı. Sanıklar Oğuz Kartal, Volkan Gezer ve Gökhan Koca hakkında, "Terör örgütüne üye olmak", "Örgüt adına eylem yapmak", "Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet", "Ruhsatsız silah bulundurmak" ve "Kasten cinayet" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilmişti. Diğer sanıklar hakkında da değişik hapis cezaları istenmişti.