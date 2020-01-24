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merkezli "resmi belgede sahtecilik" operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

merkezli 5 ilde, "resmi belgede sahtecilik" yaptıkları, kamu kurum ve kuruluşlarını zarara uğrattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 26 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 24.1.2020 15:07 ABONE OL
Tekirdağ merkezli resmi belgede sahtecilik operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca Tekirdağ, İstanbul, Bursa, Sakarya ve Kütahya'da "resmi belgede sahtecilik" yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 26 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden R.B.T, N.S, A.İ, Y.B.Y. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı. 4'ü adli kontrol şartıyla 9 şüpheli serbest bırakıldı.

Şüphelilerden 5'i emniyetteki, 8'i de savcılıktaki ifadesinin ardından salıverildi.

Bir şüphelinin yakalanmasına çalışılıyor.

Polis ekiplerinin ihbar ve şikayetler üzerine 2015 yılında başlattığı çalışma sonucu, özel bir göz hastanesinin sahipleri, doktorlar ve bazı çalışanlarının, yaşlıları ameliyat ve tedavi etmiş gibi göstererek kamu kurum ve kuruluşlarını zarara uğrattıkları belirlendi.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca Tekirdağ, İstanbul, Bursa, Sakarya ve Kütahya'da "resmi belgede sahtecilik" yaptıkları, kamu kurum ve kuruluşlarını zarar uğrattıkları iddiasıyla aralarında hastane sahibi, doktor ve hemşirelerin de bulunduğu 27 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

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Tekirdağ merkezli "resmi belgede sahtecilik" operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı
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