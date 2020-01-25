Bylock’tan “TIR’cı Azcan” çıktı

Milliİstihbarat Teşkilatına (MİT) ait TIR'ların Hatay Kırıkhan'da durdurulması sırasında o dönem özel yetkili savcı olan ve yargılandığı davada 17 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan Özcan Şişman'ın, FETÖ'nün kripto haberleşme ağı ByLock'ta ekli örgüt mensuplarınca "TIR'cı özcan cs", "şişkebap", "özc" ve "mözcan" gibi isimlerle kaydedildiği ortaya çıktı. Gaziantep 9. Ağır Ceza Mahkemesince, FETÖ/PDY'ye yönelik davada "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum edilen eski özel yetkili savcı İsmail Aytaç'ın dosyasındaki ByLock tespit ve değerlendirme tutanağında sanığın, programı 2014 Kasım ayından 2016 Ocak ayına kadar kullandığı belirtildi. Aytaç'ın kullanıcı adının "ibrahim001", şifresinin "Adana2015" olduğu ve 8 kişinin programa ekli bulunduğu kaydedilen tutanakta, kullanıcılar arasında kendisiyle aynı dönemde Adana Adliyesi'nde görev yapan ve aynı suçtan 6 yıl 3 ay hapis cezasına mahkum edilen eski savcı Mehmet Fatih Taş'ın, MİT TIR'larının durdurulmasında aktif görev alan ve 17 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan Özcan Şişman'ın da bulunduğu kaydedildi. Ayrıca, programda "Metin", "Rıdvan" ve "omr01" gibi kullanıcı adlarının da yer aldığı bildirildi. Şişman'ın, programda "tırcı özcan cs", "şişkebap", "özc" ve "mözcan" gibi isimlerle kayıtlı bulunduğu belirtilen raporda, programı kullananların toplantı yeri ve saatini ayarladıkları, teknik takipte olabilecek "Mustafa" isimli kişinin sıkıntı yaşamayacağına ilişkin konuşma içeriklerine de yer verildi. Tutanakta, 5 Ocak 2016'da kullanıcılara gönderilen, FETÖ'nün üst düzey yöneticilerinden firari sanık Şerif Ali Tekalan'ın ABD'deki toplantılarla ilgili FETÖ elebaşına bilgi verdiği mail de yer aldı.

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