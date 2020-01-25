Elazığ'da deprem! Enkazda telefon görüşmesi: " Azize sakın uyuma"

Elazığ'da devam eden arama-kurtarma çalışmalarında ilginç anlar yaşandı. Enkaz altındaki bir vatandaş ile AFAD ekipleri arasındaki diyalog, kameralara yansıdı. İsminin Azize olduğu öğrenilen vatandaşa seslenen sağlık ekipleri, "Sakin ol Azize, hepimiz yukarıdayız. Aşağıdaki herkesin umudu sensin. Kimse uyumasın, sesleri kesilirse bize haber ver. Hiç kimsenin uyumasına izin vermeyin" ifadelerini kullandı.

22 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Elazığ Sivrice'de 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerde de hissedildi. Depremde 22 kişi hayatını kaybetti, 1031 kişi yaralandı.