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öldüklerini 6 ay gizledi

'nın "Pençe Harekâtı" ile koordineli olarak geçen Temmuz'da Hakurk bölgesinde eylem hazırlığı yaparken İHA'larla tespit edilen ve F-16'larla vurulan 5 teröristin ölümünü terör örgütü 6 boyuca gizledi

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Giriş Tarihi: 25.1.2020 ABONE OL
Kandil öldüklerini 6 ay gizledi
İstihbarat kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin toplam 129 teröristi etkisiz hale getirdiği Pençe-1 ve Pençe-2 harekatı ile koordineli olarak yürütülen çalışmalar sırasında, Irak'ın kuzeyinde keşif uçuşu yapan İHA'lar, 28 Temmuz 2019 günü, Hakurk bölgesinde eylem hazırlığı yapan bir grup terörist tespit etti. Malatya'dan havalanan iki F-16 savaş uçağı, İHA'ların belirlediği 2 ayrı koordinata başarılı nokta operasyon düzenledi. Operasyonda, İHA'ların görüntülediği Gabar Şengül, Rıfat Adar, Çetin Akın ve Şahap İrçin ile Nihat Baysal adlı 5 terörist etkisiz hale getirildi. Kandil'deki örgüt yönetimi teröristlerin ölümünü 6 sonra açıkladı.
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Kandil öldüklerini 6 ay gizledi
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