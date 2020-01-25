Kandil öldüklerini 6 ay gizledi

BUGÜN NELER OLDU

İstihbarat kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin toplam 129 teröristi etkisiz hale getirdiği Pençe-1 ve Pençe-2 harekatı ile koordineli olarak yürütülen çalışmalar sırasında, Irak'ın kuzeyinde keşif uçuşu yapan İHA'lar, 28 Temmuz 2019 günü, Hakurk bölgesinde eylem hazırlığı yapan bir grup terörist tespit etti. Malatya'dan havalanan iki F-16 savaş uçağı, İHA'ların belirlediği 2 ayrı koordinata başarılı nokta operasyon düzenledi. Operasyonda, İHA'ların görüntülediği Gabar Şengül, Rıfat Adar, Çetin Akın ve Şahap İrçin ile Nihat Baysal adlı 5 terörist etkisiz hale getirildi. Kandil'deki örgüt yönetimi teröristlerin ölümünü 6 sonra açıkladı.