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MSB duyurdu: Hasar tespit çalışmaları için keşif uçağı görevlendirildi

MSB: "’da meydana gelen deprem sonrası bölgede hasar tespit faaliyetlerine destek veren ANKA yanı sıra bir adet İnsanlı Keşif Uçağımız da (İKU) havadan hasar tespit çalışmalarına destek sağlaması için görevlendirildi."

Giriş Tarihi: 25.1.2020 09:49 Güncelleme Tarihi: 25.1.2020 09:59 ABONE OL
MSB duyurdu: Hasar tespit çalışmaları için keşif uçağı görevlendirildi
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Elazığ'daki depremde hasar tespit faaliyetlerine destek için insanlı keşif uçağının görevlendirildiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Elazığ'da meydana gelen deprem sonrası bölgede hasar tespit faaliyetlerine destek veren ANKA insansız hava aracımızın yanı sıra 1 adet insanlı keşif uçağımız da havadan hasar tespit çalışmalarına destek sağlaması için görevlendirildi" denildi.

Bakanlık, yardım personeli ve ihtiyaç duyulan malzemeleri Elazığ'a ulaştırmak amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait 9 nakliye uçağı ile 10 görev icra edildiğini de açıkladı.
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MSB duyurdu: Hasar tespit çalışmaları için keşif uçağı görevlendirildi
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