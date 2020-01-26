Başkan Erdoğan açıklamalarda bulunuyor

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

210 ekonomik bölgeye ihracat yapan ve 2020 ülkeden ithalat gerçekleştiren bir ülkeyiz.

Türk Hava Yolları Afrika'ya 58 noktaya uçuş düzenliyor. Önümüzdeki dönemde iş birliğimizi daha da ilerleteceğiz. Ticaretimizi 50 milyar dolar seviyesine taşıyacağız.

Cezayir'i dost ve kardeş bir ülkenin olması ötesinde Kuzey Afrika'daki stratejik ortaklarımızdan biri olarak görüyoruz.

2000'li yılların başından itibaren açılım politikası başlattı. Türkiye - Afrika ortaklık zirveleri bu ilişkilerimizi farklı bir noktaya taşımıştır. Üçüncü zirveyle ilgili hazırlıklarımızı sürdürüyoruz.

Ticaret Bakanlığımız ve DEİK organizasyonunda İstanbul'da üçüncü forumu gerçekleştirmeyi öngörüyoruz.

Türkiye için Kuzey Afrika olmak üzere tüm kıtayla kucaklaşmanın bir anlamı vardır.

Biz birlikte üretmek, birlikte ilerlemek, birlikte zenginleşmek arzusundayız.

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