CİMER’e binlerce dayanışma mesajı

Elazığ'da meydana gelen depremin ardından tüm Türkiye tek yürek oldu, Elazığlıların acılarını paylaştı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) çok sayıda destek ve dayanışma mesajı gönderdi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CİMER'e gönderilen o mesajlardan bazılarını Twitter hesabından, "Bu ülke için, bu millet için canımız feda. CiMER'e aşağıdaki gibi binlerce mesaj geldi... Evet, binlerce..." ifadesini kullanarak paylaştı. Altun'un paylaştığı mesajlardan bazıları şöyle:"Sayın liderimiz, başkanımız. Rabb'im devletimize ve inanan milletimize zeval vermez inşallah. Malumunuz yaşanan depremde milletimiz perişan olmuştur. Bu vesile ile fakirhanemin kapısı bir aile için sonuna kadar açıktır. Ekmeğimizi ve gönlümüzü paylaşmaktan onur duyarız. Saygı ve hürmetlerimi sunar kabulünü umarım.""Deprem saatinden itibaren yüreğimiz, gönlümüz Elazığ ve Malatya'ya kilitlendi. Belki mesafe olarak Ankara'da olabilirim ama yüreğimle ve dualarımla oradayım. Devletimizin tüm imkanları seferber edildi, bundan hiç şüphem yok. Bir vatandaş olarak tüm samimiyetimle söylüyorum ki Elazığ ve Malatya için devletimiz tarafından üzerime bir görev düşerse yapmaya hazırım. Yüreğimiz ve gönlümüz orada

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