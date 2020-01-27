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'da çökme riski olan bir bina boşaltıldı!

Son dakika haberine göre, ’da meydana gelen 6.8’lik depremin ardından Mustafa Paşa mahallesinde 5 katlı bir bina çökme riski nedeniyle boşaltıldı. Bölgedeki tarama faaliyetleri devam ediyor.

Giriş Tarihi: 27.1.2020 18:14 Güncelleme Tarihi: 27.1.2020 18:19 ABONE OL
Elazığ'da çökme riski olan bir bina boşaltıldı!

Elazığ'da meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremin ardından Mustafa Paşa Mahallesi, Necdet Doğan Caddesi'nde bulunan 5 katlı bir binada çökme tehlikesi nedeniyle polis ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ve AFAD ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

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AFADdan alınan bilgilere göre göre, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen deprem sonrası enkaz altında kalan vatandaşların kurtarılması için ilk andan itibaren aralıksız çalışma yürütüldü. Çalışmalar sonucunda, 45 vatandaş enkazdan sağ çıkarıldı, 41 vatandaşın ise cansız bedenine ulaşıldı.

Bölgedeki tarama faaliyetleri devam ediyor
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Elazığ'da çökme riski olan bir bina boşaltıldı!
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