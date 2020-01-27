İki kardeş aynı tabutta

Elazığ merkez Sürsürü Mahallesi'nde yıkılan binada hayatını kaybeden Aişe ve eşi Mehmet Arifoğlu, kızları Halime Aslan ile torunları Miraç Ali ve Rüya Aslan için Kışla Camisi'nde tören düzenlendi. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın kıldırdığı cenaze namazına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol da katıldı.Erbaş, cenaze namazı öncesi yaptığı konuşmada "Her olaydan ders çıkarıp, tedbirlerimizi almalıyız. Takdir Allah'ındır, kula tedbir düşer" dedi. Bakan Soylu ve Koca ile Yıldırım ve Erbaş, ailenin geride kalan yakınlarına başsağlığı dileyerek, tabutları omuzladı. 12 yaşındaki Miraç Ali ile kardeşi 2 aylık Rüya Aslan aynı tabuta konuldu. Tabutun önüne gelen baba Serhat Aslan, "2 ay önce geldin, keşke biraz daha kalsaydın. Takdir böyle, iman etmişiz ama ciğerimiz yanıyor" diye konuştu. Törenin ardından cenazeler Yeni Asri Mezarlıkta toprağa verildi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da, depremde yaşamını yitiren Müzeyyen ile gelini Zehra Ayken'in cenaze törenine katıldı.

BUGÜN NELER OLDU