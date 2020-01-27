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Son dakika: 'li işçileri isyanda! Belediye binasını bastılar!

Yerel seçimlerde yeniden yönetiminin başa geldiği ’nde işçiler belediye binasını bastı. CHP’li Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in haklarını vermediğini söyleyen yüzlerce işçi, iş sağlığını tehdit eden durumlarda çalıştıklarını söyledi. Zam alamadıkları için eylem yapan işçiler zor şartlarda çalıştıklarını ifade ettiler.

Giriş Tarihi: 27.1.2020 14:40 Güncelleme Tarihi: 27.1.2020 14:41 ABONE OL
Son dakika: CHP'li Çankaya Belediyesi işçileri isyanda! Belediye binasını bastılar!

Giyinme, dinlenme ve barınma yerlerinin barakadan bozma olduğunu ve hem hayati hem de sağlık açısından tehdit oluşturduğunu söyleyen işçiler, çalışma koşullarının yenilenmesini istediler.

Ağır koşullar altında çalıştıklarını da belirten işçiler, iki kişinin yapacağı işin bir kişiye yüklendiğini söyledi.

CHP'li Çankaya Belediyesi'nde çalışan işçileri haklarını alabilmek için eylem başlattı

TAŞDELEN DAHA ÖNCE DE BENZER SKANDALLARLA ANILMIŞTI!

9 Ağustos 2019'da Çankaya Belediyesi bünyesindeki Çanpaş AŞ'de çalışan bin 250 işçi, belediye ile üye oldukları DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası arasında yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerini protesto ederek eylem kararı almıştı.

Gece yarısı iş bırakan işçiler Çankaya bölgesindeki çöpleri toplamayarak, belediyenin Mühye'deki (Yeşilkent Mahallesi) şantiyesinde eyleme başlamıştı.

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Son dakika: CHP'li Çankaya Belediyesi işçileri isyanda! Belediye binasını bastılar!
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