Bakanlardan ortak açıklama: Tüm köylerin çadır ihtiyacı karşılandı

İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU:

Tüm köylerin çadır ihtiyaçları karşılandı.

3 İHA ve helikopter destekli keşif ve takip ara vermeden bölgede sürüyor.

Yıkılan binalar için acil kira yardımı başlatıldı.

ESKİ EŞYA GÖNDERİLMEMESİNİ RİCA EDİYORUZ

Milletimiz, iş adamlarımız. Birçok kurum ve kuruluş. Hepsinden Allah razı olsun. Yardımlar ulaşmaya ve talepler gelmeye devam ediyor. Eski eşya gönderilmesin. Rica ediyoruz. Biz bunu veremeyiz. Farklı malzemeler gönderiliyor. Eleyip dağıtmaya çalışıyoruz ama bu zorlayıcı bir süreç. Isıtıcı, battaniye, koli içerisinde gıda göndermek isteyen varsa başımızın üstündedir. Onun dışında biz her şeyi karşılıyoruz.

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