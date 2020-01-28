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Başkan Erdoğan 'den ayrıldı

Cumhurbaşkanı , 'deki temaslarını tamamlayarak özel uçak "TUR" ile TSİ 20.10'da başkent Dakar'dan ayrıldı.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 28.1.2020 20:24 Güncelleme Tarihi: 28.1.2020 20:24 ABONE OL
Başkan Erdoğan Senegal'den ayrıldı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal'deki temaslarını tamamlayarak özel uçak "TUR" ile TSİ 20.10'da başkent Dakar'dan ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Dakar Uluslararası Blaise Diagne Havalimanı'nda Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ve eşi Meryem Faye Sall tarafından uğurlandı.

Uğurlamada Senegal Devlet Bakanı Mahammad Boun Abadallah Dionne, Senegal'in Ankara Büyükelçisi Mustafa Mbacke ve Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Büyükelçi Nur Sağman ile diğer yetkililer de yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, MİT Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Dakar'dan ayrıldı.

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