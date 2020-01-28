Emine Erdoğan, Gambiya’da cami ve okul açılışı yaptı

BUGÜN NELER OLDU

Gambiya ziyaretinde Başkan Erdoğan'a eşlik eden Emine Erdoğan, TİKA'nın tadilatını yaparak donanım desteği verdiği Kembujae Madina Köy Camii ve Omar bin Khattab okulunun açılışını Gambiya Cumhurbaşkanının eşi Fatoumatta Bah-Barrow ile birlikte yaptı.Emine Erdoğan, açılışta yaptığı konuşmada, karşılıklı ziyaretlerin iki ülke arasındaki dostluğu güçlendireceğini belirterek, "Bugün burada attığımız tohumların, Gambiya'nın geleceği için filiz vereceğine inancım tamdır" ifadelerini kullandı. Gençliğe ve eğitime yapılan yatırımın en karlı yatırım olduğunu vurgulayan Emine Erdoğan, İngilizce ve Arapça eğitim veren okulun, birçok Gambiyalı çocuğun geleceği için umut olacağını söyledi.