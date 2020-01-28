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Başkan Erdoğan, ile görüştü

Başkan , Başkanı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 'dan yapılan açıklamada, görüşmede iki liderin ile konularını ele aldığını açıkladı

AA Gündem
Giriş Tarihi: 28.1.2020 05:25 Güncelleme Tarihi: 28.1.2020 08:02 ABONE OL
Başkan Erdoğan, Donald Trump ile görüştü

Beyaz Saray, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın telefonda görüştüğünü ve iki liderin Libya ile İdlib konularını ele aldığını açıkladı.

Beyaz Saray Basın Sözcü Yardımcısı Judd Deere, Erdoğan-Trump telefon görüşmesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "İki lider Libya'da dış müdahalenin elimine edilmesi ve ateşkesin sürdürülmesinin gerekliliği konusunu ele aldılar. Liderler ayrıca İdlib'de devam eden şiddetin son bulması gerektiği konusunda da mutabık kaldılar." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, Trump'ın, "Türkiye ile Yunanistan'ın Akdeniz kökenli anlaşmazlıklarını çözmelerinin önemine" vurgu yaptığı da belirtildi.

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Başkan Erdoğan, Donald Trump ile görüştü
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