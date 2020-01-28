Gambiya, FETÖ ile mücadelede Afrika’ya örnek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir'deki temaslarının ardından Afrika gezisinin ikinci ayağı Gambiya'ya geçti. Başkent Banjul'da Uluslararası Havalimanı'nda resmi törenle karşılandıktan sonra Gambiya Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na geçen Erdoğan, Cumhurbaşkanı Adama Barrow ile bir süre baş başa görüştü. Heyetler arası görüşmelerin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Erdoğan özetle şunları söyledi:* FETÖ'nün eğitim kurumu kisvesi altında yürüttüğü faaliyetleri ilk durduran ülke Gambiya'dır. Gambiya'nın bu kararlı adımı diğer Afrika ülkelerine de FETÖ ile mücadele noktasında örnek oldu. Biz de Gambiya'lı evlatlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamasına müsaade etmedik. Türkiye Maarif Vakfı'na ait okulumuz başarıyla faaliyet gösteriyor. Vakfımızın bugün açılacak binalarda daha nitelikli nesiller yetiştireceğine inanıyorum. Bunun yanında Türkiye burslarıyla son 9 sene içerisinde 170 Gambiyalı öğrenciye ülkemizde üniversite imkanı sağladık. Mezun öğrencilerimizin kendi ülkelerine doktor, mühendis gibi hizmet ettiklerini görmek bizim için gurur vericidir.* Gambiya ile ekonomik ve ticari ilişkilerimiz maalesef arzu ettiğimiz seviyede değildir. Türkiye ile Gambiya arasında 2019 yılında ticaret hacmi 55 milyon dolar oldu. İkili ticaretimizi daha dengeli bir yapıya kavuşturmak istiyoruz. Türkiye olarak Afrika ile ekonomik ilişkilerimizi her zaman adil, dengeli ve her iki tarafın da yararına olacak bir zeminde geliştirmeye çalışıyoruz. Yatırımcılarımız ürün satmanın ötesinde istihdam oluşturan Afrika'nın kalkınmasına, güçlenmesine katkı sağlayan projelere ağırlık veriyor. Özellikle turizm, tarım, enerji, inşaat, savunma, teknoloji gibi sektörlerde Türk firmaları Gambiya'da örnek gösterilecek yatırımlara imza atacaklardır.

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