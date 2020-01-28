Kanal İstanbul için rant ittifakı

Avrasya Tüneli, Marmaray, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, İstanbul Havalimanı gibi dev projelere karşı çıkan Millet İttifakı üyeleri CHP, İYİ Parti ve HDP Kanal İstanbul'un yapımını engellemekiçinellerinden geleni yapıyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu "Kanal İstanbul devlet projesi değil, Erdoğan'ın rant projesidir" derken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'da rant iddialarında bulunmuştu.



Ancak bu üç partinin Arnavutköy ilçe başkanlarının ise Kanal İstanbul güzergâhı üzerindeki araziler için emlakçılık yaptıkları ortaya çıktı. İlçe başkanlarının bu araziler üzerinden yüksek miktarda kâr elde ettikleri, bunun yanı sıra genel merkez, teşkilat ve milletvekili düzeyinde pekçok partiliye de ucuz yolla arazi pazarladıkları ileri sürüldü. İddialara göre CHP Arnavutköy İlçe Başkanı Ruhi Tuncel, "Ruhi Tuncel Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı" isimli şirketin sahibi. İYİ Parti Arnavutköy İlçe Başkanı Tuncay Aktürk'ün ise "Aktürk Gayrimenkul" adlı şirketi var. HDP Arnavutköy Belediye Başkan Adayı ve eski İlçe Başkanı Yavuz Kahrıman ise "CNS Emlak ve Danışmanlık" şirketinin sahibi. Mevcut HDP Arnavutköy İlçe Başkanı Mustafa Aras da bölgede emlak işleri yapıyor.



İmamoğlu'nun Arnavutköy'e gerçekleştirdiği Kanal İstanbul ziyaretinde, Ruhi Tuncel bölgeyle ilgili bilgi vermişti. Tuncel'in, Dursunköy'de arazileri olduğu, CHP'nin üst düzey pek çok ismine, bölgeden arazi satın almaları için aracı olduğu belirtildi. HDP'li başkanın da projeye karşı çıkan partisinin aksine satış ilanlarında "Kanal İstanbul manzaralı arsalar", "Kanal İstanbul'a yakın ve Kanal İstanbul'la zirvede" ifadeleri kullanıldığı dikkat çekti.





Arnavutköy'de emlakçılık yapan Mehmet Geyik, Kanal İstanbul'un duyurulmasının ardından 10 bin liralık arsaların 500 bin liralara, 60-70 bin lira olan 100 metrekarelik evlerin 350 bin ile 500 bin liralara çıktığını belirterek, "Ev fiyatları sitelerde ise 700 bin ile 1 milyon TL'ye kadar yükseldi. Emlakçı sayısı da resmi ve gayri resmi 3 bin 500'e kadar yükseldi. İlçede tuvaletçilik yapanlar dahi emlak işine girdi" dedi.

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