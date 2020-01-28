Şehit Erol Olçok'un annesi son yolculuğuna uğurlandı

Asiye Olçok için Üsküdar'daki Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze törenine, Olçok'un oğlu Cevat Olçok ve yakınlarının yanı sıra AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ile damadı Selçuk Bayraktar ve kardeşi Mustafa Erdoğan, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ile Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu ve vatandaşlar katıldı.

Törende Cevat Olçok, cami avlusunda taziyeleri kabul etti.

Asiye Olçok'un cenazesi, kılınan namazın ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.