Sınırda 6 FETÖ şüphelisi yakalandı

Edirne merkeze bağlı Üyüklütatar köyündeki Piyade Hudut Karakolu ekipleri, 1'inci derece askeri yasak bölgede içerisinde yaptıkları denetimlerde yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkış yapmak isteyen 6 kişiyi yakalayarak, gözaltına aldı. Jandarma ekiplerine teslim edilen şüphelilerin FETÖ/PDY ile bağlantılı O.C., Ş.Z., N.Ç.Ö., R.Ö., İ.A. ve M.Y. oldukları tespit edildi. O.C. ve İ.A., işlemleri için Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerine teslim edildi. Adliyeye sevk edilen N.Ç.Ö., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ş.Z., R.Ö. ve M.Y.'nin ise jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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