Mansur Yavaş, kaçak güreşti yazılı ifade verdi

BUGÜN NELER OLDU

İmar mevzuatına aykırı gerekçesiyle TOGO İkiz Kuleleri inşaatı durdurulan CHP'li işadamı Sinan Aygün, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile 3 CHP'li Meclis üyesinin, binanın yıkılmaması karşılığında kendisinden 25 milyon lira rüşvet istediğini belirterek, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu. İddialar üzerine İçişleri Bakanlığı soruşturma açmıştı. Soruşturmayı yürüten Mülkiye Müfettişleri olayla ilgili meclis üyeleri ve belediye bürokratlarının ifadesini almış, gerekli bilgi, belge ve dökümanları toplamış, Belediye Başkanı Yavaş'ı da ifade vermeye çağırmıştı. Kendisine bir hafta süre verilen Yavaş, geçen hafta sonu Mülkiye Müfettişlerine 18 sayfadan oluşan yazılı bir ifade verdi. Mülkiye Müfettişlerine bizzat savunma yapmak yerine yazılı ifade veren Yavaş'ın olayla ilgili iki kişiyi şahit gösterdiği belirtildi. Mülkiye Müfettişleri önümüzdeki günlerde bu iki kişinin ifadesini alacak. Daha sonra hazırlanacak rapora göre İçişleri Bakanlığı kararını verecek. Bakanlığın soruşturmaların sağlıklı yürümesi açısından belediye başkanlarını görevden alma ya da uzaklaştırma yetkisi bulunuyor.