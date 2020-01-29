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Başkan Erdoğan Olçok ailesine taziye ziyaretinde bulundu

Başkan ’un kahraman şehidi merhum 'un validesi hayatını kaybetmesi nedeniyle aileye taziye ziyaretinde bulundu

Giriş Tarihi: 29.1.2020 19:04 Güncelleme Tarihi: 29.1.2020 19:08 ABONE OL
Başkan Erdoğan Olçok ailesine taziye ziyaretinde bulundu

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit olan Erol Olçok'un, 90 yaşında vefat eden annesi Asiye Olçok'un ailesine taziye ziyaretinde bulundu.



BAŞKAN ERDOĞAN'IN TAZİYE MESAJI
Erdoğan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "15 Temmuz'un kahraman şehidi, yol ve dava arkadaşım Erol Olçok'un kıymetli validesi Asiye Olçok hanımefendinin vefatından dolayı derin üzüntü duydum. Yurt dışı ziyaretim sebebiyle cenazesine katılamadığım merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum." ifadelerine yer verdi.

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Başkan Erdoğan Olçok ailesine taziye ziyaretinde bulundu
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