Diyarbakırlı anneler acıyı paylaştı

Diyarbakır anneleri Elazığ'a giderek depremzede ailelerle buluştu. Aileler, Sürsürü Mahallesi'ndeki çöken binada hayatını kaybeden 14 yaşındaki Sena Demir'in ailesine de taziye ziyaretinde bulundu. PKK tarafından dağa kaçıralanlardan Şerima Sancar'ın annesi Nazlı Sancar, evlat nöbetini yarıda bırakıp acıyı paylaşmaya geldiklerini belirterek, "Evlat acısı nasıldır hepimiz biliyoruz. Ben de Vanlıyım, deprem acısını çok iyi biliyorum" dedi.

Zübeyde Koç'un annesi Esmer Koç da "Türkiye'mizin başı sağ olsun. Allah sabır versin" diye konuştu. Depremzedeler üşümesin diye ördükleri eldiven, bere ve atkıları beraberlerinde getirdiklerini belirten Ramazan Üçdağ'ın annesi Mevlüde Üçdağ da "Buraya acılarını paylaşmaya geldik. Evlat acısını biliyoruz, elimizden geldiğince yanlarında olacağız" diye konuştu.







Er Adil Kabaklı'nın annesi Cennet Kavaklı ise "Onların acısı bizim acımızdır. Evlat acısı çok zor bir şeydir. Buradan devletimize, Sayın Cumhurbaşkanımıza, İçişleri Bakanımıza çok teşekkür ediyorum ki deprem anından itibaren buradaydılar. Acılarımızı paylaştıkları için Allah onları başımızdan eksik etmesin" dedi. Polis memuru Vedat Kaya'nın annesi Emine Kaya ve babası Şeyhmus Kaya ise "Allah Cumhurbaşkanı ve İçişleri Bakanından razı olsun. Zaten ben buraya gelmeseydim patlayacaktım. Ben bu hali görünce kendi oğlumu unutmuşum. Elazığ daima yanımızdaydı, Malatya daima yanımızdaydı. Bize ne görev verseler hazırız ve canımızla, kanımızla onların yanındayız" şeklinde konuştu.







Anneler daha sonra Elazığ Şehir Hastanesi'nde yaralıları ziyaret etti. Ailelere Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldıran'ın eşi Berivan Kaldırım ve Elazığ Ak Parti Milletvekili Sermin Balık eşlik ederken, aileler ziyaretten sonra çadır kente kalan depremzedeleri ziyaret etti. Aileler ördükleri atkı ve bereli depremzedelere verdi.







77'NCİ AİLE KATILDI

HDP İl Binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 148'inci gününe girerken, bir ailenin de katılımıyla sayı 77'ye yükseldi. Geçen yıl dağa kaçırılan 19 yaşındaki Caner Erol'un Siirt'in Baykan ilçesinden gelen annesi Aysel ve babası Sami Erol nöbete başladı. Erol çifti çocuklarına "Evine dön" çağrısı yaptı. Hüseyin KAÇAR / SABAH

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