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Eski askeri ataşe için 15 yıl istendi!

Eski Paris askeri ataşesi 'ın, Fetullahçı Terör Örgütü'ne () üye olma suçundan yargılanmasına devam edildi. Ulaş'ın silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 29.1.2020 11:07 Güncelleme Tarihi: 29.1.2020 11:32 ABONE OL
Eski askeri ataşe için 15 yıl istendi!

Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Ulaş ve avukatı katıldı. Dava dosyasına gelen evrakın okunmasının ardından söz alan duruşma savcısı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı.

Sanığın, örgütün mahrem imamlarıyla irtibatı bulunduğunu aktaran savcı, Emin Ali Ulaş'ın örgüt imamları tarafından sabit telefonlardan da arandığının belirlendiğini bildirdi.

Ulaş hakkındaki tanık beyanlarına da değinen savcı, sanığın üzerine atılı, silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Mütalaayı kabul etmediklerini bildiren Emin Ali Ulaş ve avukatı, savunma hazırlamak üzere ek süre istedi.

Beyanların ardından ara karar açıklayan mahkeme, sanık hakkındaki adli kontrol kararının devamına hükmedip savunma için ek süre vererek duruşmayı 6 Mayıs'a erteledi.

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Eski askeri ataşe için 15 yıl istendi!
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