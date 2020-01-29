‘Filistin toprakları gasp edilmek isteniyor’

BUGÜN NELER OLDU

Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın dile getirdiği sözde Ortadoğu barış planının ölü doğduğunu ifade etti. "ABD'nin sözde barış planı ölü doğmuştur. Bu plan, iki devletli çözümü öldürmeyi ve Filistin topraklarını gasp etmeyi hedefleyen bir ilhak planıdır" denilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Filistin halkı ve toprakları parayla satın alınamaz. Kudüs kırmızı çizgimizdir. İsrail'in işgal ve zulmünü meşrulaştırmaya yönelik adımlara izin vermeyeceğiz. Kardeş Filistin halkının daima yanında olacağız. Filistin'in kabul etmeyeceği hiçbir planı desteklemeyeceğiz." ANKARA