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ile ticaret hedefi 1 milyar dolar

Giriş Tarihi: 29.1.2020 ABONE OL
Başkan Erdoğan, Türkiye-Senegal İş Forumu'na da katılara bir konuşma yaptı. Erdoğan özetle şunları söyledi: "Dünyadaki 10 önemli dev altyapı projesinden 6'sı Türkiye'de bulunuyor. Sayın Cumhurbaşkanıyla ikili ticaret hacmimizi yükseltmeye yönelik bazı hedefler tayin ettik. İlk olarak 250 milyon dolar, 2018'deki ziyaretimde ise 400 milyon doları hedefledik ve bu hedeflere ulaşmayı başardık. Şimdiki hedefimiz 1 milyar dolara çıkarmaktır." Senegal Cumhurbaşkanı Sall ise altyapı projelerinde Türk firmalarının hayati rol üstlendiğine dikkat çekerek, "Bu ortaklık çerçevesinde büyük bir olimpik stat inşasına başlayacağız" dedi.
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Senegal ile ticaret hedefi 1 milyar dolar
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