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Son dakika... kahini olarak adlandırılan Frank Hoogerbeets'ten kritik açıklama geldi! "İstanbul ve İzmir..."

Türkiye'de peş peşe yaşanan depremlerin ardından kritik uyarılardan biri daha son dakika olarak ifade edildi! Bu sabaha karşı 'de 4.1 şiddetinde bir daha oldu. İstanbul ve İzmir'de de hissedilen depremi hakkında konuya yönelik uzmanlar tarafından peş peşe açıklamalar yapılmış, Türkiye'deki fay hattı hareketliliğine vurgu yapılmıştı. Deprem hakkında son dakika açıklama yapanlar arasında dünyaca ünlü kahin Frank Hoogerbeets de eklendi. Hoogerbeets'in sahibi olduğu araştırma şirketi Ditrianum tarafından yeni bir paylaşım yapıldı. Frank Hoogerbeets de bu gönderiyi kendi Twitter hesabı üzerinden paylaştı ve korkutan deprem detayına dikkat çekti. Ünlü uzmanın deprem açıklamaları sosyal medyada üzerinde geniş yankı uyandırdı. İşte, son dakika haberinin detayları ve o paylaşım...

Giriş Tarihi: 30.1.2020 07:20 Güncelleme Tarihi: 30.1.2020 07:21 ABONE OL
Son dakika... Deprem kahini olarak adlandırılan Frank Hoogerbeets'ten kritik açıklama geldi! İstanbul ve İzmir...

Geçtiğimiz hafta Elazığ Sivrice'de gerçekleşen ve can kayıpları ile çok sayıda yaralıların bulunduğu depreme ilişkin son dakika gelişmeleri yaşanırken, bugün de ve tekrardan sallandı. Öğlen 14.26'da Kırkağaç'ta gerçekleşen 5.1 şiddetindeki , şehir genelinde hissedilmesinin yanı sıra İstanbul ve İzmir'de de etkisini gösterdi. Vatandaşlar büyük panik ve tedirginlik yaşarken, artçı sarsıntılar da devam etti. Bu gelişmenin hemen akabinde ise Akdeniz'de peşi sıra depremler meydana geldi. Bilindiği gibi, uzmanlar tarafından hem Elazığ hem de Manisa çevresindeki fay hatları risk haritasına dikkat çekilmiş ve çok önemli açıklamalar yapılmıştı.

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Yorumları merak edilen ve kahini olarak değerlendirilen Frank Hoogerbeets Twitter üzerinden flaş açıklamalarda bulundu. Hoogerbeets'in sahibi olduğu Ditrianum araştırma şirketi, güncel deprem risk haritasını paylaşırken dünyaca ünlü isim de peşi sıra açıklamalar yaptı. Hoogerbeets'in yorumu sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

İşte, son dakika açıklamasının detayları...

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Son dakika... Deprem kahini olarak adlandırılan Frank Hoogerbeets'ten kritik açıklama geldi! "İstanbul ve İzmir..."
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