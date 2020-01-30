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tatile giderken ’a uğramış

24 Ocak'ta meydana gelen 6.8 üyüklüğünde depremle sarsılan ve 41 vatandaşın yaşamını yitirdiği 'da göründükten sonra 'a kayak tatiline giden CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı 'na tepkiler sürüyor.

Giriş Tarihi: 30.1.2020 ABONE OL
Ekrem İmamoğlu tatile giderken Elazığ’a uğramış
24 Ocak'ta meydana gelen 6.8 üyüklüğünde depremle sarsılan ve 41 vatandaşın yaşamını yitirdiği Elazığ'da göründükten sonra Erzurum'a kayak tatiline giden CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepkiler sürüyor. AK Parti Genel Merkezi'nde değerlendirmelerde bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Gördüğünüz gibi İstanbul Belediye Başkanı Elazığ'a gitmemiş, Erzurum'a tatile giderken Elazığ'a uğramış" dedi. Ailesiyle birlikte, Elazığ'da kameralar karşısında görüntülenen İmamoğlu, ertesi gün soluğu Erzurum'da almıştı.

Sosyal paylaşım sitesinden ise yarıyıl tatili nedeniyle Erzurum'a geldiklerini belirtmişti. Palandöken Kayak Merkezi'nde tatilini sürdüren İmamaoğlu, gazetecilerin "Tepkilere karşı bir açıklamanız olacak mı?" sorusuna ise pişkin bir şekilde "Biz şu an spora çıkıyoruz, yürümek gibi" yanıtını verdi. ANKARA
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Ekrem İmamoğlu tatile giderken Elazığ’a uğramış
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