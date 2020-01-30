Faşist Yunan vekilin sicili kabarık çıktı

AP UYARMAKLA YETİNDİ

Avrupa Parlamentosu (AP), Genel Kurulda Türk bayrağını yırtan Yunan milletvekili Loannis Lagos'un, oturum başkanı tarafından "uyarıldığını" bildirdi.

AP Sözcülüğü Vekili Delphine Colard, AA muhabirinin Lagos'un eylemi üzerine herhangi bir işlem başlatılıp başlatılmayacağına ilişkin sorusuna, "Oturum başkanı, söz konusu kişinin davranışının kabul edilemez ve kurallara aykırı olduğunu açıkça ifade etti." karşılığını vererek, detaylı şekilde AP oturumlarının kurallarını anlatan bir mesaj iletti.

Colard, "Bu çerçevede milletvekilinin AP oturum kurallarını açıkça ihlal ettiği görülüyor. Herhangi bir cezai süreç başlatılacak mı?" sorusu üzerine de süreçle ilgili gelişme olması durumunda bilgi vereceğini aktardı.