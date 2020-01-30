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Faşist Yunan vekilin sicili kabarık çıktı

AP'de Türk bayrağını yırtarak büyük bir provokasyona imza atan neo-Nazi milletvekili sabıkalı çıktı. 'da iki kez tutuklan ve hapis yatan Lagos hakkında "suç örgütü kurma, yönetme ve örgüte üye olma" nedeniyle soruşturma yürütüldüğü anlaşıldı. Lagos, geçmişte aynı zamanda şantaj, haraç toplama, kadın ticareti, çek senet tahsilatı ve ruhsatsız silah kullanmakla da suçlanmıştı.

Giriş Tarihi: 30.1.2020 16:14 Güncelleme Tarihi: 30.1.2020 16:24 ABONE OL
Faşist Yunan vekilin sicili kabarık çıktı

AP UYARMAKLA YETİNDİ

Avrupa Parlamentosu (AP), Genel Kurulda Türk bayrağını yırtan Yunan milletvekili Loannis 'un, oturum başkanı tarafından "uyarıldığını" bildirdi.

AP Sözcülüğü Vekili Delphine Colard, AA muhabirinin Lagos'un eylemi üzerine herhangi bir işlem başlatılıp başlatılmayacağına ilişkin sorusuna, "Oturum başkanı, söz konusu kişinin davranışının kabul edilemez ve kurallara aykırı olduğunu açıkça ifade etti." karşılığını vererek, detaylı şekilde AP oturumlarının kurallarını anlatan bir mesaj iletti.

Colard, "Bu çerçevede milletvekilinin AP oturum kurallarını açıkça ihlal ettiği görülüyor. Herhangi bir cezai süreç başlatılacak mı?" sorusu üzerine de süreçle ilgili gelişme olması durumunda bilgi vereceğini aktardı.

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Faşist Yunan vekilin sicili kabarık çıktı
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