Mardin Kızıltepe’de kan donduran olay: Yıllar önce öldürüp kayıp dediler!

Mardin Kızıltepe'de 17 yaşındaki A.Ç., 2012 yılında tanıştığı bir erkek şahıs tarafından evlenmek vaadiyle kandırıldı. Genç kadın, ailesinin bu duruma karşı çıkacağını bildiği için ilişkisini gizlemeye çalıştı. Evlenme kararı aldığını ailesine söylediğinde ailesi tarafından öldürülebileceğini belirten genç kadın bir de savcılığa başvurdu. A.Ç., şikayeti ardından kadın sığınma evine yerleştirildi. 1 ay burada kaldıktan sonra kendi isteği ile mahkemece babasına teslim edilen genç kadın, sonrasında babası ve diğer kardeşleri ile birlikte yurt dışında yaşamaya başladı.

ÖLDÜRÜP, KAYIP DEDİLER

Yurt dışında yaşamaya başladıktan bir süre sonra Suriyeli bir şahısla tanışıp bu şahıs ile baba evinden kaçan A.Ç., ailesi tarafından kısa süre sonra bulundu. Baba M.F.Ç., diğer aile üyelerini yurt dışında bırakıp, kızı A.Ç ile 2 Ocak 2013 günü Türkiye'ye geri döndü. A.Ç. babası M.F.Ç. ile birlikte Türkiye'ye giriş yaptıktan bir gün sonra babası ve babasının akrabaları tarafından iddiaya göre ateşli silahla öldürüldü. Genç kadının cansız bedeni ise yok edildi. Baba M.F.Ç., aynı gün akşam saatlerinde Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak kızının kayıp olduğunu ihbar etti.

BABA VE AKRABALAR TUTUKLANDI

Aradan geçen yıllar sonrası, Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Mardin Cinayet Büro ekiplerinin titiz çalışma sayesinde yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Dosyada, genç kadının ölümüne ilişkin çelişkili beyanlarda bulunan akrabaların, A.Ç.'yi başka bir ülkenin sınırında töre saikiyle öldürdüğü iddia edildi. Baba M.F.Ç , amca I.Ç. ve enişte İ.Ç. tutuklanarak ceza evine gönderilirken, diğer bir akraba M.Ç., ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Genç kadının ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.